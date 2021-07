I dag brakar det laus

Nyhende

MiniMalakoff 2021 består av fire dagar med enkeltkonsertar og tre dagar med festival på festivalområdet til Malakoff på Nordfjordeid.

Det er metalbandet Sâver som opnar ballet i Operahuset Nordfjord i kveld.

Så blir det konsert med NSB i Gymmen i morgon, Real Ones i Sagastad på tysdag, Sigrid Moldestad på Naustdalskamben og Gaahls WYRD i Gymmen på onsdag.

Torsdag startar festivalen på Plassen.

Der kan publikum oppleve The Hives, Death By Unga Bunga og Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers torsdag.

Dagny, Ruben, og Malin Pettersen står på scena fredag og laurdag blir festivalveka avslutta med Kvelertak, Kjartan Lauritzen og Valkyrien Allstars.

Fredag er det også barne-og familiekonsert der Rasmus og Verdens Beste Band står på MiniMalakoff-scena.

Det blir ingen festival-camp i år.