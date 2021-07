‒ Håkon var kveldens joker

Nyhende

‒ Han gav alle oss i bandet energi, seier Ole Ulvik Rokseth, som stilte villig opp til fotografering og signering saman med dei andre bandmedlemmene i Sâver, Markus Støle, Ole Helstad og Pål Ulvik Rokseth, slik at Håkon skulle få med seg eit uforgløymeleg minne heim frå konserten.

Rigginga er i gang Førebuingane til årets MiniMalakoff på Plassen på Nordfjordeid er allereie godt i gang.

I dag brakar det laus MiniMalakoff 2021 startar med konsert i Operahuset Nordfjord i kveld.

Og det var også andre som likte det dei fekk høyre.

‒ Råfett. ‒ Dritkult! Sâver gav Anna Naustdal og Tuva Alsaker ei flott oppleving søndag kveld ved inngangen til MiniMalakoff-veka.

‒ Når du høyrer slik musikk, er du i din eigen verden. Du tenkjer på så mange ting. Eg føler at eg har gått igjennom heile livet mitt i løpet av denne konserten, seier ei entusiastisk Anna, som saman med Tuva jobbar for å legge til rette for artistar som skal opptre på MiniMalakoff.

‒ Saftig og hardt

‒ Saftig, tungt, seigt og litt hardt. Dette funka bra. Det er artig å vere på konsert igjen. Eg har ikkje vore på konsert sidan koronaen begynte. Det seier trommis Simon Leivdal. Han spelar i fleire lokale band og drøymer om at ein gong, ja, ein gong då skal DumDum Boys varme opp for dei.