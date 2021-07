To personar til sjukehus etter at bil gjekk rundt

Nyhende

Politiet melde klokka 01.24 om at naudetatane var på veg til staden etter melding om ei trafikkulykke på Nordfjordvegen/Nordfjordeid. Det var ein bil involvert, og hendinga skjedde på Alsaker. Bilen hadde køyrt ut, rulla rundt og hamna på eit jorde. Naudetatane var raskt på plassen.

Det var to personar i bilen, dei var oppegåande. Dei involverte vart frakta i ambulanse til sjukehuset i Førde for undersøking.





Oppdatering:

Eitt eller fleire rundkast

Innsatsleiar for Politiet i Nordfjord, Kurt Hammerø forklarer at bilen kom i retning frå Hjelle og gjekk ut av vegbana på venstre sida i ein høgrekurve og landa på eit jorde. Bilen fekk store skadar, og teikn på staden tyder på at bilen har teke eitt eller fleire rundkast.

Der var skrensespor på staden.

Dei to i bilen framstod som lettare skada. På grunn av omstenda på staden vart det vurdert å ta dei med til sjukehus i Førde for ytterlegare sjekk. Dette med tanke på om dei kan ha blitt påført høgenergiskadar.

Det er ifølgje Hammerø ikkje mistanke om promillekøyring.