Har søkt om akvakulturløyve aust for Åseskjæret

Nyhende

Nordfjord Forsøksstasjon driv to forskingsløyve. Eide Fjordbruk AS eig 100 % av aksjane i Forsøksstasjonen. Forskingsløyva gjeld for utvikling av optimalisert fôr med omsyn til fiskehelse, velferd, utnyttingsgrad, tilvekst og produkteigenskapar. Førsøksstasjonen skriv mellom anna i søknaden at dei omsøkte artane er viktige marine ressursar, som i tillegg til å kunne vere kjelde til gode fiske -og dyrefôr, også har potensiale til å vere råmateriale for verdifulle produkt (direkte human konsum) og anna bruk i samfunnet.