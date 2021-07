Gode søkjartal i år

Nyhende

Dei siste åra har det kome meldingar om at det aldri før har vore meir populært å gå på folkehøgskular i Norge. Ifølgje Folkehøgskolene er det allereie over 7100 elevar som har takka ja til ein plass på folkehøgskulane rundt om i landet. Nasjonalt er det på linje med i fjor og søkjartala som har vore dei siste åra. Berre 2019 skil seg ut som eit betre år. I år ser ein også at det er ein tendens til at stadig fleire elevar frå byar vel folkehøgskule på bygda. Dette er ein trend også på Fjordane folkehøgskule på Nordfjordeid.