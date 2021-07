Bør vurdere innsnevring av vegbana

Nyhende

Stad kommune ønskjer å supplere med to Stans forbode-skilt i Skulevegen på grunn av at køyretøy stansar langs venstre side av vegen for å sleppe av og hente born. Det er allereie innført parkeringssone i om lag 550 meter av Skulevegen, som gir signal om at parkering berre er tillate på oppmerkte plassar.