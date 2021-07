Dette er dei nye reglane

Nyhende

Det er juli og sommar, og mange har for lengst tatt i bruk sykkelen, elsykkelen og nokre har også tatt fram elsparkesykkelen. Men veit du kva reglane er? Ein sykkel, elsykkel, elektrisk sparkesykkel og andre små elektriske køyretøy vert definert som køyretøy, ifølgje Statens vegvesen. Difor skal du i utgangspunktet følgje same reglar som andre køyrande og du har eit personleg ansvar for at di åtferd i trafikken ikkje skaper farlege og vanskelege situasjonar for andre trafikantar.