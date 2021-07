Nyhende

Mellom 3. juli og 6. juli har Bergensklubbene arrangert NM langbane 2021 i AdO arena i Bergen. Blant symjarane som har deltatt under NM langbane i Bergen er Marcus Haus (Eid symjeklubb). Marcus deltek i klassa for parasymjarar, og ifølgje medaljeoversikta tar han med seg fire medaljar heim frå meisterskapen. To av dei fire medaljane er NM-gull.