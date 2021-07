Inviterer til samlarmesse i Betania

Nyhende

Det er Jon Rasmus Langeset Vik og Reidun Sunde ved Slagerutsalget Vinyl- og Retrosalong på Nordfjordeid som laurdag opnar dørene til samlarmesse. Staden er Betania midt i Eidsgata, og utan om dei sjølve vil fem andre utstillarar vere på plass på denne salsmessa.

Dei andre som skal stille ut er Per Ove Haugland med hovudsak keramikk og porselen, Rolf Johnsen med frimerke og mykje anna, Edit Leite og Arvid Rogne. Aud Hjelle vil også vere på plass med gjenbruksprodukt som ho lagar sjølv.

Kvalitet og design

Men kva er eigentleg eit samlarprodukt? Svaret er vel at det kan vere alt som er ettertrakta, og som fleire vil ha tak i.

–Det finst mange samlarar rundt omkring, og dei samlar på mykje ulikt. Ein kan samle på alt frå serviettar til dyre kaffisett i porselen. Som hovudregel kan ein seie at god design og kvalitet er eit bra utgangspunkt for at noko skal bli eit samlarprodukt. Og så er det etterspurnaden på marknaden som avgjer prisen. Eit godt døme er papirkorger frå Heggen møbelfabrikk som blir selt for mange dollar i Amerika, seier Jon Rasmus Langeset Vik som sjølv har samla på ting og tang i rundt førti år. No har han fylt opp fleire hus med alt frå møblar til pyntedyr i porselen.

Ei anna tid

–Det som blir samla på i dag er produkt frå ei tid då kvalitet stod meir i høgsetet. Det var skikkeleg handverk, og til dømes møblar blei laga for bruksslitasje gjennom mange år. Difor har desse tinga varig verdi om dei får rett behandling, seier Langeset Vik som sjølv vil bidra med mange av sine samlarprodukt under messa på laurdag.

–Vi ser at det er aukande interesse for gjenbruk, ikkje minst mellom unge menneske.

Det handlar om å ta med seg vidare det gode handverket som var for eit par tiår sidan. Og redusere den tendensen som er med bruk og kast i dag. Dessverre har utviklinga gått i feil retning, og i dag blir det laga alt for mange produkt som kanskje varer berre eit par år, understrekar Langeset Vik.

Har samla i to år

Ein av dei som skal delta på salsmessa på laurdag er Per Ove Haugland. Han starta som samlar for eit par år sidan, og har allereie fått fylt godt opp i fjøs og låve heime på garden på Hauane i Stad kommune.

–Eg samlar mest på keramikk og porselen. Ting frå kjende designarar/keramikarar som har varig verdi. Eg held meg til norske produkt, og mellom tjue og tretti designarar frå 1940-talet og fram til 1960-talet. Eg kjøper frå bruktbutikkar og frå nettet, seier Haugland.