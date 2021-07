Har aldri levert i eit slikt tempo før

Nyhende

For kort tid sidan starta det ein priskrig på sukkerfri brus over natta. Noko ingen hadde sett føre seg. Dette gjorde at mange nordmenn byrja å hamstre denne drikka som over natta fall drastisk i pris. Når ein kombinerer dette med sommarferie, nordmenn som ferierer i eige land, og vanskelege forhold for grensehandel, har det gjeve rekordsal for brus, øl og vatn.