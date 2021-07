Sjåførar fekk mangellapp og gebyr

Nyhende

Onsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Stadlandet og Selje. Både tungbilar og lettbilar var i fokus under kontrollen. Ein tungbil var innom kontrollplassen og ein tungbil vart kontrollert. I tillegg vart 14 lettbilar kontrollerte. Ifølgje Statens vegvesen vart også 15 observert for bruka av belte.

Det som kom fram under kontrollen var at ein lastebil hadde montert frontal beskyttingsbøyel. Bilen hadde ikkje godkjenning for bøyelen, og det vart skrive ut mangellapp for forholdet.

I tillegg vart det skrive ut eit gebyr til ein sjåfør på grunn av at at vedkomande ikkje hadde med førarkort.