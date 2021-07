Saman er ein sterkare, i staden for at alle skal sitte på kvar si tue og drive med sitt.

Normatic Eigedom sit på ei av dei mest attraktive næringstomtene i Nordfjordeid sentrum. No har dei storstilte planar for dei 16 måla. Dette vil dei utvikle til å bli eit kraftsenter for innovative bedrifter. Alt skal skje i samarbeid med utdanningsinstitusjonar og regionalt næringsliv.