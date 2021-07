Nyhende

Måndag kveld meldte Vest politidistrikt på Twitter at det er kome meldingar frå publikum om at dei er ringt opp av falsk politiperson. Ifølgje Vest politidistrikt er det ein pågåande fyr med austlandsdialekt, som ber om personnummer og bankinformasjon via telefon.

– Dette er ikkje opplysningar vi normalt ber om over telefon. Ikkje gje ut personopplysningar per telefon! Tilsvarande kjent frå Austlandet siste tida, melder Vest politidistrikt.