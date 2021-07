Fem fekk bruksforbod

Nyhende

Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs, og denne gang var det tungbilar som var i fokus. Totalt 100 tungbilar var innom kontrollplassen, og 20 tungbilar vart kontrollerte.

Ifølgje Statens vegvesen vart det gitt fem bruskforbod under kontrollen. Eit køyretøy hadde for lang avstand frå underkøyringshinderet til bakkanten av vekselflaket. Forholdet måtte rettast opp i før vidare køyring.

Ein sjåfør kunne ikkje dokumentere bruksrett til tilhengaren han hadde med, og dette måtte framskaffast før transporten kunne halde fram.

Eit køyretøy hadde også stor skade på felgen slik at dekket ikkje haldt på lufta. Her måtte det både nytt dekk og ny felg på plass før køyretøyet fekk køyre vidare.

Ein sjåfør måtte også rydde i siktsona før vidare køyring. I tillegg måtte ein sjåfør sikre lasta betre før vidare køyring.

Når det gjeld køyre og kviletidsregelverket hadde ein sjåfør brote dette, og fekk difor åtvaring for forholdet.

Ifølgje Statens vegvesen vart det skrive ut to mangellappar for tekniske forhold. Ein mangellapp for rust på bremseskiver og ein mangellapp for problem med sperreventilen på køyretøyet.

I tillegg til dette fekk ein sjåfør gebyr på grunn av manglande vognkort.