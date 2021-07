2807 personar er fullvaksinerte

Nyhende

17. juni var 2495 personar i Stad fullvaksinerte, medan 3392 personar hadde fått ei dose. Per måndag 5. juli er talet på fullvaksinerte personar 2807 viser tala til FHI. Dette er ei auke på 312 personar. Per i dag er 4496 personar i Stad vaksinert med ei dose. Ifølgje SSB sine tal er det omtrent 9520 personar i Stad. Ifølgje Stad kommune sine tabellar er det planlagt at rundt 7468 over 18 år i Stad skal få vaksine.