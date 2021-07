Nyhende

Det var klokka 03.07 at naudetatane fekk melding om at det var røyk i bustaden i Oppedalsvegen.

Vest politidistrikt melder at det var to personar i bustaden, og at begge kom seg ut.

Brannvesenet kjende at det lukta svidd plast då dei kom fram til staden, men det er ikkje funne årsak til svilukta.

Huset vert sjekka av elektrikar på dagtid måndag.