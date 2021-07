Nyhende

– Omfanget av ulovleg fiske i Vestland er no på eit uakseptabelt høgt nivå. Dette er tjuveri frå fellesskapet som kan få store konsekvensar for dei sårbare laksestammene, seier Arnstein Johnsen, seksjonsleiar for tilsyn kyst i Statens naturoppsyn (SNO) i ei pressemelding.