Prinsessa som blei vernehelgen for Vestlandet

Historia om St. Sunniva er ei sterk og dramatisk forteljing. Legenda om henne startar i Irland, truleg i andre halvdelen av 900-talet. Der skal ho som prinsesse ha arva kongsmakta frå far sin. I oppveksten skal ho også ha fått med seg ei sterk gudstru. Det blei den viktigaste rettesnora hennar i livet. Gjetordet om kor gudfryktig ho var, var vide kjent. Ho skal også ha hatt ord på seg for å vera uvanleg vakker og klok. At ho i tillegg var rik, gjorde henne ikkje mindre ettertrakta som koneemne. Ryktet om henne spreidde seg heilt til norske vikingar.