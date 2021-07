Kan du kuvettreglane?

Nyhende

Sommaren er høgtid for å ferdast i naturen, både for folk og fe. Som turgåar er det ikkje alltid lett å vete korleis ein skal oppføre seg om ein møter ein flokk med nysgjerrige kyr. Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv har saman med Bondelager, TYR, Tine Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno laga reglar for korleis ein bør opptre kring husdyr. No som mange skal ut i ferie, håpar dei at desse vert teke i bruk.