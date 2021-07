Nytt styre i Stad Vekst

Nyhende

Stad Vekst AS har vald nytt styre og ny styreleiar for vekst-selskapet. Liv Koller-Borg er vald til å leie arbeidet inn i ei svært utfordrande og spennande tid for næringslivet i Stad. Med seg i styret har ho Tone Beate Drage, Gro Janne Gjerdevik, Sverre Leikanger, Sverre Solibakke og Stian Skårhaug. Samla representerer styret stor bransje-messig, fagleg og geografisk breidde, opplyser vekstselskapet i ei pressemelding..