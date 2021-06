Blitt heilt hekta

Nyhende

– Her kosar vi oss, seier Anne-Malin Sørland Aase, då Fjordabladet tar turen innom syrommet på Nordfjordeid skule fredag, rett før helga. Der har Sørland Aase haldt syskule for seks ungdommar ifrå 6. klasse til 10. klasse gjennom veka. Dette er ein del av sommarskuletilbodet for barn og unge i Stad denne sommaren.