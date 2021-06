Set sjømat på dagsorden

Nyhende

Konferansen finn stad på Parken Kulturhus på Raudeberg. Måløy vekst arrangerte også ein liknande fiskeri- og havbrukskonferanse i 2018 med kring 190 deltakarar.

Tema for årets konferanse er "Bærekraftig vekst i sjømatnæringa". Fylkesordførar i Vestland fylke, Jon Askeland vil opne konferansen, og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er invitert til å halde innlegg. På konferansen vil det blant anna vere fokus på konsekvensar av globalisering og Brexit, digitalisering og realisering av miljømål, nye moglegheiter innan blant anna taredyrking, torskeoppdrett, samt status for landbasert oppdrett.

Få næringar har vakse meir enn sjømatnæringa dei siste 15 åra. Norsk sjåmat eksporterast til 150 land, og Noreg er verdas nest største eksportør av sjømat. Trass i koronapandemien, gav sjømatnæringa eksportinntekt på over 100 milliard kroner i 2020. Sjømatnæringa er ein av våre viktigaste framtidsnæringar, og kan spele ei enda viktigare rolle for norsk økonomi og jobbskaping framover. Utfordringa er å få vidare vekst til sjømatnæringa utan at dette går på kostnad av berekraft.

– Vestland fylkeskommune og Måløy vekst ser fram til å ønske velkommen til sjømatkonferanse i Måløy kor vi set fokus på berekraftig vekst i sjømatnæringa. Norsk sjømatnæring har stor innverknad på norsk økonomi og sysselsetting i heile landet. Næringa har eit stort fokus på berekraftig utvikling, og har sett i verk ei rekke tiltak dei siste åra for å redusere dei miljømessige konsekvensane av næringa. Vi ser fram til ein konferanse med interessante innlegg, fagleg påfyll og gode samtalar, avsluttar dagleg leiar i Måløy Vekst, Randi Humborstad.