Færre brannar i norske heimar

Nyhende

I ei fersk pressemelding frå Frende Forsikring skrive dei at desse tala kjem frå Finans Norge. Dei viser ein nedgang frå dryge 31 000 brannar i 2019, til 27 409 i 2020. Erstatningane etter husbrann fell også med 11,5 prosent, men enda sjølv om på over 2,5 milliardar kroner.

– Nedgangen i skadar på hus og innbo etter brann er verkeleg gledeleg. Å oppleve husbrann er enormt traumatiserande. Ein ting er den openberre livsfaren, men båtar står du utan ein stad å bu, utan tinga dine og med ein stor jobb framom deg, seier Øren.

Han tykkjer det er godt å vete at færre har opplevd dette under pandemien, som for mange har vore ei påkjenning i seg sjølv.

Ein positiv effekt

Forsikringsselskapet er spende på utviklinga vidare i 2021. Som så mykje anna for tida, trur dei at korona kan forklare ein del av endringane.

– Vi spør oss sjølve om trenden held fram når fleire blir vaksinerte og kan leve meir fritt. Nedgangen i brannar hos oss og utrykkingar for brannvesenet har nok mykje å gjere med at vi har vore mykje heime, og dermed har kunna avverje eventuelle brannar, fortel Øren.

Færre oppdrag for brannvesenet

Statistikken frå Bergen brannvesen visar at talet på utrykkingar fell til 5469 oppdrag i 2020 mot 6172 i 2019.

– Nedgangen i oppdrag kan med all sannsyn sporast til koronasituasjonen. Innbyggjarane har vore meir heime, og det har generelt vore mindre aktivitet i trafikk, arbeids-, reise- og uteliv. Dette er noko som ikkje berre gjeld for Bergen, men for heile landet, seier informasjonsleiar Trine Sivertsen Sommarlade.

Nedgangen ser ein også på vegane, der ein finn færre bilar.

– Der ser vi verkeleg ein nedgang. Færre bilar på vegane ser ut til å gje ein tydeleg reduksjon i talet på trafikkulykker, noko som tilseier ein nedgang på 20 prosent frå året før, held Sommaralade fram.

Det brenn framleis på kjøkkenet

Talet på begynnande brannar på komfyren gjekk ned med heile 20 prosent i 2020 samanlikna med året før. Tørrkoking var den største årsaka til utrykkingane.

– Vi må likevel ikkje gløyme at 2020-tala er på nokolunde same nivå som i 2018, nemner Sommarlade i Bergen brannvesen.

Også talet på såkalla unødige automatbrannar, automatiske alarmar som av ulike årsaker blir løyst ut utan at det faktisk er brann har hatt ein betydeleg nedgang i 2020.

– Vi rykker uansett ut for å sjekke kva som har skjedd. No står att det å sjå om denne trendar held fram også etter at samfunnet forhåpentlegvis opnar igjen i løpet av året, seier ho.

Sløvheit er ofte årsaka bak brann

Tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) viser at brann- og redningsvesenet rykka ut til 1653 brannar og begynnande brannar i 2020. Også det talet er lågare i 2020 enn året før.

– Desse tala gjer oss likevel eit snitt på mellom fire og fem brannar og begynnande brannar kvar einaste dag i Noreg. Det understrekar kor viktig det er å vere oppmerksam og følgje med. Du skal aldri gå frå mat på komfyren eller forlate huset utan å vere sikker på at alt er sløkt, seier Øren.

Det er framleis slik at dei fleste brannar i norske heimar startar på komfyren.

– Det er menneskeleg svikt, ikkje teknisk feil som er årsaka bak dei aller fleste brannane, avsluttar brannekspert Øren.