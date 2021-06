Satsar både varmt og kaldt på Vestlandet

Nyhende

Dagleg leiar Amund Sundal har i lengre tid hatt lyst å starta noko eige. Denne våren fekk han med seg investor Sven-Jørgen Strømmen og etablere Vest Energiteknikk.

– Vi leverer og held ved like det aller meste innan varme- og kjøleteknikk, fortel Sundal.

Om ikkje lenge vert dei til saman fire tilsette i bedrifta, og Sundal merkar godt at det er både mangel på og etterspørsel for montørar innan faget. Frå det nyoppussa kontoret i Eidsgata fortel gründerane om ambisjonar for framtida.

– Sjølv om vi tek hovudsete på Nordfjordeid er målet vårt å kunne drive arbeid i heile Vestland på sikt.

Produkta og tenestene dei leverer betyr at selskapet kan levere varme- og kjøleteknikk til alt frå småhytter til skyskraparar. Det første dei derimot ønskjer å fokusere på er kjøleteknikk hos dei mange daglegvarebutikkane i området.

– I kvar ein daglegvarebutikk så har ein mange forskjellige kjøle- og frysediskar. Desse må leverast og haldast ved like av nokon, forklarar Strømmen.

Han har også fleire ballar i lufta, mellom anna eit stort næringsbygg som skal kome på Skårhaug på Nordfjordeid. Dette skal romme fleire forskjellige aktørar, men ein del skal settast av til Vest Energiteknikk, både som kontor og lager.

– Vi ser for oss at vi er flytta ut av dette kontoret her i Eidsgata i løpet av det komande halvanna år, seier Sundal.

Startar sjølv

– Eg har arbeidd innan sal og service i næringa i mange år no. Då eg for litt sidan slutta i min tidlegare job, tenkte eg at tida no var inne for å satse sjølv, fortel Sundal.

Familiefaren som nyleg flytta inn i nytt hus på Nordfjordeid saman med sine fem døtrer og sambuar, gler seg til å bygge bedrifta vidare. Han er klar over at Vest Energiteknikk blir langt frå dei einaste aktørane i bransjen, men håpar gjennom promotering av eit kvalitetsprodukt og god service kan bli eit godt alternativ for både nybygg og eksisterande anlegg.

– Ein finn jo haugevis med selskap som kan både selje og installere same type produkt som oss. Forskjellane er ofte at desse gjer også ein haug med andre ting innan straum og byggebransjen. Gjennom spesialisering og gode avtalar ønskjer vi å skilje oss ut med eit kvalitetsprodukt og god service, avsluttar Strømmen.