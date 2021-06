To tunge køyretøy vart rapportert til Skatteetaten

Nyhende

Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs, og det var tungbilar som stod i fokus. Totalt 130 tungbilar var innom kontrollplassen, og 26 vart kontrollerte.

Ifølgje Statens vegvesen mangla eit køyretøy skilt bak og måtte ta ein tur til trafikkstasjonen for å få nytt skilt.

Ein sjåfør måtte også smørje svingskiva før vidare køyring.

To tunge køyretøy som trekte tilhengar betalte feil vektårsavgift og vart difor rapportert til Skatteetaten.

I tillegg vart det skrive tre tekniske mangellappar. Eine mangellappen var for sprekk i frontrute, og den andre for skade på dekk. Den tredje mangellappen vart skrive fordi eit køyretøy ikkje hadde godkjent den frontale beskyttinga på køyretøyet sitt. Sjåføren må innom trafikkstasjonen for å rette opp i dette forholdet.

Det vart også skrive ut eitt gebyr for manglande vognkort.