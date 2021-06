Stad skipstunnel inn i økonomisk handlingsprogram

Krev kontroll på utgiftene- Stad skipstunnel

Paul Jacob Helgesen (Sp) fekk kjempa fram eit ekstra punkt i det økonomiske handlingsprogrammet fram til 2025, for Stad kommune. Det spesifiserer at utgifter i samband med Stad skipstunnel ikkje må gå ut over andre tenester i kommunen.