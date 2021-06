Regjeringa vil ha fleire tilrettelagde bustadar for eldre i distrikta

Nyhende

– Vi lever lenger og vi blir stadig fleire eldre. Det er først og fremst veldig bra, men gir oss samtidig nokre utfordringar. Vi må leggje betre til rette for at eldre kan bli buande heime så lenge som mogleg. Regjeringa sender derfor på høyring eit forslag om å gjennomføre ein pilot med investeringstilskot til servicebustader for eldre, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie i ei pressemelding.

Ein servicebustad er ein tilrettelagt bustad med livsløpsstandard, felles opphaldsareal og sentral plassering med nærleik til service- og kulturtilbod. Dette kan bidra til at fleire eldre kan leve sjølvhjelpne liv og til å utsetje behovet for omsorgstenester. Målgruppa for bustadene er eldre, og det er foreslått ei nedre aldersgrense på 65 år.

Tenke nytt

– Det er behov for å tenkje nytt om korleis vi møter den demografiske utviklinga, og utfordringar med tilgang på bustader i distriktsområde for både unge, eldre og tilflyttarar. Fleire servicebustader i heile landet vil vere eit viktig bidrag til dette, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

For å kvalifisere til servicebustad vert det lagt til grunn at den noverande bustaden eller busituasjonen er ueigna. Tilskotsordninga skal stimulere kommunar og burettslag til å auke tilbodet av servicebustader til eldre i distrikta. Tilskotet kan gå til både bygging, kjøp, leige og ombygging av servisebustader med felles opphaldsareal.