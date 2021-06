Nyhende

Partiet Raudt ligg for tida solid over sperregrensa, og dermed opnar det seg moglegheit for stortingsplass for førstekandidaten i Raudt i Sogn og Fjordane, Geir Oldeide, som på NRKs supermåling får utjamningsmandatet. Men plassen er på ingen måte sikra. På valdagen er det opp til sju parti som kjempar om den same plassen. Såleis ligg det an til ein skikkeleg thriller på valnatta.