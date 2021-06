Nyhende

Han er ein av to forskarar som er med i Paneda-prosjektet. Sentrale spørsmål som dei ønskjer svar på er om teknologien fungerer tilfredsstillande og om ein løyser problem for brukarane. Systemet vart no først testa ut på Selje skule, før ein tek det til Sunnmøre for testing i større skala.