Tilrår Saramarka/Hamremyrane

Nyhende

Arbeidet med detaljreguleringsplan for Selje sentrum er godt i gang. Planarbeidet er mellom anna koordinert med KPD for sjøområda i Stad, detaljreguleringsplan for Selje Hotell og arbeidet med Stad skipstunnel. For å følgje opp politiske vedtak knytt til masseplassering for Stad skipstunnel og innspel frå grunneigarar og næringslivet, vart det for Utval for areal og eigedom (UAE) fremja ei sak om utviding av planområdet. I tillegg ynskte administrasjonen å høyre utvalsmedlemmane sine råd om plassering av idrettshall og brannstasjon.