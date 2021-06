Nyhende

I den gamle sjøbuda på eigedomen deira på Leikanger, er to leilegheiter no klare for utleige, og to til vil vere klare i løpet av sommaren. Drifta av Fru Inga er eit hobbyprosjekt, fortel Margareth Olin. Dei har drive restauranten i tillegg til faste jobbar.