Nyhende

I og med at Stad Eigedomsutvikling er eit kommunalt føretak, så er det formannskapet som er generalforsamling for selskapet. Styreleiar Ove Bjørlo orienterte kort om selskapet. Blant anna opplyste styreleiaren om at selskapet per no ikkje har aksjar i andre selskap, etter at aksjane i Moengården vart selde ut. Avslutningsvis kom han med eit hjartesukk.