-Nokre får mykje, eg får ingen ting

Etter vel halvanna år med kafédrift av Selja Stova i Selje sentrum blir det i september kroken på døra for Dieter Schürer, som flytta frå Sveits til Selje for halvanna år sidan. Han har slite i koronatida, har fått null i statleg eller kommunal kompensasjon, og har hatt for få kundar i kaféen.