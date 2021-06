Kunne ulukkene vore unngått om grøfta hadde blitt lagt i røyr?

Nyhende

Opp gjennom åra har det vore fleire ulukker i krysset på den aktuelle strekninga på fylkesveg 661 på Hjelmeland, der det tysdag 8. juni skjedde ei tragisk dødsulukke. I oktober 2019 køyrde ein ung mann av vegen på nesten same stad, og fekk brot på ryggen. Vinteren 2019 køyrde ei kvinne av vegen og hamna nokre dagar på sjukehus etter at bilen ho køyrde hamna på sida ned i grøfta i overgangen mellom fylkesvegen og dyrka mark. Tysdag 8. juni skjedde ei alvorleg ulukke i det same krysset der den omtala grøfta truleg har vore ganske avgjerande for utfallet .