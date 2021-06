Nyhende

– Saka er den at grunneigarane på Åshamar har fiska med kilenot i over 100 år. I dag har vi løyve til å fiske med kilenot frå 8. juli til 4. august. Tidlegare var fiskeperioden mykje lenger. Dei siste åra har det vore eit greitt fiske. For min del har det blitt lite fiske dei seinare åra, men naboen, Olav Åshamar har drive litt med notfiske etter laks, seier Kjell Magne Åshamar som legg til at for kvart år må dei som driv kilenotfiske i Eidsfjorden søke fylkesmannen, no statsforvaltaren, om dispensasjon for vanleg fiske med kilenot.