Vil skape ei levande velforeining

Nyhende

– Det er mykje småbarnsfamiliar som no er busette i Myklebuståsen. Her har vore eit generasjonsskifte. Vi ser difor behovet for at dei gamle leikeplassane vert oppgraderte og meir innbydande enn slik dei framstår i dag, seier Tor-Helge Lien Rasmussen, leiar i velforeininga.