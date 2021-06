Skepsis til høgde og leilegheitssal

Her ligg ved for lite teikningar til at eg kan danne meg eit bilde av kva dei held på med.

Leiar i Utval for areal og eigedom Gunn Sande reagerer på at hotellplanane i Selje no plutseleg også omfattar ferieleilegheiter for sal. For henne sat det veldig langt inne å vere med på å selje det kommunale bygget som inneheldt helsestasjon og legekontor. Eitt av kriteria for å selje, var at det skulle nyttast til hotell.