Nyhende

Det var klokka 04.16 naudetatane fekk melding om trafikkulykka, og politi og ambulanse rykka ut. Dei fann ein bil med materielle skader, men det skal ikkje ha vore nokon i køyretøyet.

I følgje NRK Vestland vil politiet kome i kontakt med bilførar, politiet at dei er uroa for at førar eller passasjerar kan vere skadde.