Må bevare, ikkje øydelegge

Nyhende

– Tanken bak er å sørge for at fjorden består. Vi har ikkje noko alternativ. Det kan ikkje vere slik at vi skal vere den siste generasjonen som opplever ein levande fjord. Vi må bevare og ikkje øydelegge. Dette er ein aksjon for framtida. Det seier ein av eldsjelene når det gjeld motstand mot oppdrett i Nordfjorden, Per Odd Lefdalsnes. Han fryktar at det å auke opp så mykje som ligg i sjøarealplanen, vil innebere at ein legg fjorden død.