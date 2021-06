Nyhende

Frukttrea blømde seint både i aust og i vest i år. Med atterhald om variasjonar for ulike sortar, anslår forskarane at trea stod i full blomstring rundt ei veke seinare enn i fjor, og to veker før 2019, skriv Norsk institutt for bioøkonomi på nettsidene sine. Det har gitt ideelle forhold for pollinering medan insekta er på sitt mest aktive.