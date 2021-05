OED skal avgjere om fundamentering

Nyhende

‒ Opplysingane som no er kome fram om manglande kunnskapsinnhenting frå utbyggar si side om grunnforhold og geologi i området der vindturbinanlegget skal byggast, er etter mitt syn svært alvorlege . Det er oppsiktsvekkande at ikkje dette er undersøkt og klarert ut på eit langt tidlegare tidspunkt. Det er viktig at det ikkje blir skapt ein presedens for framtida på at ein kan gjennomføre utbyggingar av vindkraftverk utan at geologien i området er undersøkt på førehand. Det seier Stad-ordførar Alfred Bjørlo.