Gler seg til fiskestart

Over 30 spente laksefiskarar hadde møtt opp, for å sikre seg ein god plass i elva. Av dei var Endre Hjelle, Ståle Solheim og Sander Solheim (12). Dei likar å fiske saman, og håper på å få plass i Bjørlo-sona. Men trekninga viste at dei kom langt bak i køen når det gjaldt å få velje sone i opningsdøgnet. Det vart Kvien på Ståle og Sander, medan Endre startar årets sesong på Staten.