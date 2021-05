Kva gjere ein helsefagarbeidar?

Nyhende

Som helsefagarbeidar er ein svært viktig person ovanfor pasientar, brukarar og pårørande. Ein jobbar med profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktivitetar som fremjar meistring, helse, trivsel og livskvalitet innan kommunale helse- og omsorgstenester, og kan også jobbe i spesialisthelsetenesta som på sjukehus.

I løpet av læretida er det tre viktige hovudområde som ein får opplæring i:

• Helsefremjande arbeid

• Kommunikasjon og samhandling

• Yrkesutøving.

Kvar kan ein jobbe som helsefagarbeidar?

Med fagbrev som helsefagarbeidar har ein eit utal av moglegheiter når det kjem til jobb. Ein kan mellom anna jobbe i heimeteneste, på sjukeheim, sjukehus, i rusomsorg, innan psykiatrien, på bu og arbeidssenter, i bustader for personar med fysisk eller psykisk funksjonsnedsetting og rehabiliteringssenter.

Kva må ein gjere for å kunne bli helsearbeidar?

For å bli helsefagarbeidar er det fleire ulike vegar. Det mest vanlege at ein fyrst går Vg1 Helse og Oppvekst og deretter Vg2 Helsefagarbeidar. Ein kan også gjennomføre det 4-årige løpet YSK der ein oppnår fagbrev og studiekompetanse. Vaksne med meir enn 5 års relevant yrkespraksis kan ved hjelp av teorieksamen og det å få dokumentert praksisen sin gå opp til fagprøve (praksiskandidat). Ein har også eit eige utdanningsløp innan faget for minoritetsspråklege og vaksne i Nordfjord.