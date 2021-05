Har søkt om driftskonsesjon for masseuttak i Stad

Nyhende

Leivdalsmona masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 56/4 i Stad kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 50 dekar. Tiltakshavar gjeve opp at det skal takast ut totalt 110.000 m3 masse. Forventa årleg uttak er om lag 12.000 m3 masse. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til råstoffutvinning og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Leivdalsmona», vedteke i 1997.

Ein driftskonsesjon fastset mellom anna korleis mineralførekomsten skal takast ut, korleis uttaksområdet skal sikrast under og etter enda drift, og andre forhold som må takast hand om under drifta.

Driftsplanen for uttaket er ein del av høyringsdokumenta.

For at søknaden skal bli så godt opplyst som mogleg, har Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) sendt saka på høyring