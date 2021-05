Semje i statsoppgjeret – unngjekk streik

Nyhende

Akademikerne, LO Stat, Unio og YS er alle samde med staten i lønnsoppgjeret etter nesten 17 timar med mekling på overtid.

Det er eit oppgjer på linje med frontfagsoppgjeret i privat sektor i april. I tillegg opplyser LO Stat at det er semje om eit eige låglønnstillegg på 4.000 kroner og eit likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn.

Dermed unngår staten ein streik blant sine tilsette. Over 3.500 medlemmer i dei fire forbunda var med i streikeuttaket som ville vorte realisert frå fredag. Det ville ramma departement, ulike statlege etatar, universitet og politiet.

Tidlegare torsdag vart det semje mellom KS og Oslo kommune på arbeidsgivarsida og Akademikerne, LO og YS på arbeidstakarsida, men trass mekling langt på overtid vart ingen av arbeidsgivarorganisasjonane samde med Unio. Over 7.500 Unio-organiserte er teke ut i streik.

Viktig semje

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) seier han er glad for semja i lønnsoppgjeret i staten.

Resultatet er innanfor frontfagsramma på 2,7 prosent.

– Dette er viktig etter eit svært krevjande år der spesielt privat sektor er hardt ramma på grunn av pandemien, seier Astrup i ei pressemelding.

– Eg er òg svært glad for at heile potten skal fordelast lokalt i avtalen med Akademikerne. Dei lokale arbeidsgivarane kjenner verksemda si best og kan bruke midlane til å sikre at verksemda klarer å rekruttere og behalde viktig arbeidskraft. Midlane kan òg brukast til å påskjønne tilsette som har gjort ein spesielt stor innsats i samband med pandemien, seier Astrup.. (©NPK)