Prosjekt Golvsengane ferdig utbygd

Nyhende

Bustadutbyggingsprosjektet til Din Bustad på Golvsengane inneheld ferdig utbygd ni leilegheiter fordelt på ein tremannsbustad og tre tomannsbustader. Utsiktstomta, som ligg ovanfor Golvsengane Barnehage, vart kjøpt hausten 2017. Bødal og Næss Bygg AS, starta opp arbeidet med tremannsbustaden våren 2018. Deretter følgde tre tomannsbustadar på rekkje og rad. Alle leilegheitene har eit buareal på 106 kvadratmeter, med tilhøyrande carport. No, tre år seinare, er alt selt og dei siste huseigarane flyttar inn i løpet av eitt par veker. Din Bustad står som utbyggar, og samarbeidspartnar Bødal og Næss Bygg As står for bygginga av bustadane.