God mat og god prat

Nyhende

Det er kjekt å kome saman i godt lag, og det vil no Seniornett Eid og Eid pensjonistlag legge til rette for. Dei inviterer til middags- og lunsjmøte for eldre (65+) som kjenner på at dei har lyst til å møtast og dele eit måltid saman no i denne koronatida.