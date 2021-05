No har dei opna dørene

Tanken bak denne stasjonen er at den vil fenge dei litt yngre.

Nyhende

Med det norske flagget som veiva i vinden og blomar ved inngangspartiet, opna Sagastad dørene igjen tysdag denne veka. På grunn av covid-19 situasjonen har Sagastad vore stengt for publikum sidan slutten av november. Det har vore utfordrande tider for aktørar innan reiseliv og turisme, også for Sagastad. Ifølgje Aurora Leivdal, sals og marknadskoordinator på Sagastad, har alle dei tilsette vore fullt og delvis permitterte.