Nyhende

Gerd Lillian Haslerud Drageset er leiar i Davik utviklingslag. Ho vil som leiar understreke at overflytting frå Bremanger til Stad kommmune ikkje har vore tema i utviklingslaget. Men ho har eit inntrykk av at mange ønskjer å flytte kommunegrensene slik at bygda kjem under Stad kommune.