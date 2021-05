No er vegen over Brekka open

Nyhende

Gladmeldinga kjem frå Hans Petter Vereide i driftsavdelinga i Stad kommune. Han har i dag klokka 14 opna på Stad kommune si side, og ein frå Volda har opna vegen i den andre enden, så no kan ein køyre fritt på den kommunale vegen frå Hjelmelandsdalen og over Brekka til Bjørkedalen.

Det er vanleg med ei lita feiring i samband med opninga, men i år rakk dei ikkje å planlegge hyggeleg samvær for å markere godt kommunesamarbeid med dei på Møresida. Vereide opplyser om at det vart gjort eit hastevedtak om opning no i føremiddag, slik at vegen skal vere open til pinsehelga.